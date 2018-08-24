Порошенко считает, что часть голосов на выборах уйдет необычным кандидатам

Очередные выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года. Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

"Популистские, несерьезные силы благодаря использованию различных техник могут одержать победу или, по крайней мере, получить часть голосов. Но я горжусь тем, что украинский народ всегда выбирал ответственно. Я абсолютно уверен, что в этот раз будет так же", — сказал он в интервью газете Financial Times

Украинские социологические группы включили музыканта Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского в опросы про выборы. Согласно опросам, эти кандидаты набирают от 5% до 10% голосов. Официально ни Вакарчук, ни Зеленский не заявляли о намерении баллотироваться.