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Порошенко считает, что часть голосов на выборах уйдет необычным кандидатам
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Порошенко считает, что часть голосов на выборах уйдет необычным кандидатам 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что часть голосов на предстоящих в 2019 году выборах главы государства могут получить «популистские силы» и необычные кандидаты, при этом он уверен, что украинцы проголосуют «ответственно».
Очередные выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года. Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.
"Популистские, несерьезные силы благодаря использованию различных техник могут одержать победу или, по крайней мере, получить часть голосов. Но я горжусь тем, что украинский народ всегда выбирал ответственно. Я абсолютно уверен, что в этот раз будет так же", — сказал он в интервью газете Financial Times.
О своем намерении участвовать в президентских выборах заявляли лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко.
Украинские социологические группы включили музыканта Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского в опросы про выборы. Согласно опросам, эти кандидаты набирают от 5% до 10% голосов. Официально ни Вакарчук, ни Зеленский не заявляли о намерении баллотироваться.
Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, подчеркивал, что подтверждающих это фактов не представлено и нет.
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