Россиянам посоветовали сделать прививку от кори перед поездкой в Европу 

Граждан РФ предупредили о вспышке кори в ряде европейских стран. В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация остается неблагополучной на протяжении трех лет, сообщило РИА ФАН.
С июля 2017 по июнь текущего года больше всего случаем заболевания отмечено на Украине — 606 и в Сербии — 643. Аналогичные показатели в Грузии и Греции составили 307 и 293 соответственно.
Кроме того, крайне напряженная обстановка сохраняется в Финляндии, Румынии, Черногории и Италии. Учитывая этот факт, специалисты рекомендуют россиянам прививаться перед поездками.
В ведомстве подчеркнули, что в России ситуация по заболевания находится под контролем.