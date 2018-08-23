Россиянам посоветовали сделать прививку от кори перед поездкой в Европу

Граждан РФ предупредили о вспышке кори в ряде европейских стран. В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация остается неблагополучной на протяжении трех лет, сообщило РИА ФАН С июля 2017 по июнь текущего года больше всего случаем заболевания отмечено на Украине — 606 и в Сербии — 643. Аналогичные показатели в Грузии Греции составили 307 и 293 соответственно. Румынии, Черногории и Кроме того, крайне напряженная обстановка сохраняется в Финляндии Италии . Учитывая этот факт, специалисты рекомендуют россиянам прививаться перед поездками. В ведомстве подчеркнули, что в России ситуация по заболевания находится под контролем.