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Грузинские спасатели спустили с Казбека российского альпиниста
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Грузинские спасатели спустили с Казбека российского альпиниста 

Мир24 5 часов назад
Грузинские спасатели спасли россиянина с горной вершины Казбека. Мужчину спустили вниз с ледника, сообщает Служба по управлению чрезвычайных ситуаций Грузии.
«Гражданин РФ, находившийся на высоте 3600 метров около метеорологической станции ледника Мкинварцвери, не мог самостоятельно продолжить свой путь из-за проблем со здоровьем», — говорится в сообщении.
Россиянина доставили в медицинский центр в поселке Степанцминда и оказали помощь.
Напомним, в середине августа в Грузии местные спасатели спустили россиянина с Казбека, который почувствовал себя плохо.
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