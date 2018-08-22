Грузинские спасатели спустили с Казбека российского альпиниста

Грузинские спасатели спасли россиянина с горной вершины Казбека. Мужчину спустили вниз с ледника, сообщает Служба по управлению чрезвычайных ситуаций Грузии

«Гражданин РФ , находившийся на высоте 3600 метров около метеорологической станции ледника Мкинварцвери, не мог самостоятельно продолжить свой путь из-за проблем со здоровьем», — говорится в сообщении.

Россиянина доставили в медицинский центр в поселке Степанцминда и оказали помощь.

Напомним, в середине августа в Грузии местные спасатели спустили россиянина с Казбека, который почувствовал себя плохо.

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