Опрос показал отношение россиян к экологии на местах проживания

Почти две трети россиян — 61% — оценивают позитивно экологическую обстановку в месте своего проживания. Так они ответили на вопрос «как бы вы оценили экологическую обстановку в нашем населенном пункте, местности?». При этом социологи отмечают положительную тенденцию: в 2009 году позитивно характеризовали состояние окружающей среды 39% респондентов, а в 2017 году — 50%. Доля негативных ответов за тот же период сократилась с 58% в 2009 до 37% в текущем году.

Что касается экологических проблем, то наиболее острыми респонденты называют загрязнение воздуха заводами (17%), мусорные свалки (15%) и отсутствие очистки рек и озер (10%). На вопрос «какая экологическая проблема в вашем населенном пункте/местности стоит сейчас наиболее остро, требует решения в первую очередь?» 21% участников опроса сказали, что таких проблем нет.

Оценивая экологическую обстановку в своем городе, об улучшении состояния экологии говорят 25% россиян, об ухудшении — 27%, об отсутствии изменений сообщили 43% опрошенных. Еще 3% не смогли дать ответ.

Комментируя эти показатели, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что в последнее время «россияне стали заметно позитивнее оценивать экологическую обстановку». «Конечно, на эти оценки повлиял и комплекс мероприятий, реализованных в рамках Года экологии, и общее внимание федеральных властей к этим вопросам», — сказал Родин.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 13 августа методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.