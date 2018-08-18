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Путин: Россия готова и далее работать над урегулированием на Украине
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Путин: Россия готова и далее работать над урегулированием на Украине 

ТАСС 39 минут назад
Россия готова и далее работать над урегулированием на Украине, этот вопрос будет обсуждаться на встрече с Меркель — Путин.
ТАСС: последние новости
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