Появились данные о захвате пиратами танкера с россиянами

Связь с танкером «Пантелена», на котором находятся двое россиян, потеряна в Гвинейском заливе 14 августа, сообщили в МИД Грузии.

Танкер «Пантелена» греческой компании Lotus Shipping перевозил нефть. Последний раз связь с судном была установлена 14 августа, в то время танкер находится на западном побережье Африки, в Гвинейском заливе, сообщили в МИД Грузии.

На борту находятся 17 граждан Грузии и двое россиян, передает «Интерфакс» со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

Представитель грузинской посреднической компании «Иалкани» предположил, что танкер захватили сомалийские пираты.