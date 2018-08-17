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Появились данные о захвате пиратами танкера с россиянами
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Появились данные о захвате пиратами танкера с россиянами 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Связь с танкером «Пантелена», на котором находятся двое россиян, потеряна в Гвинейском заливе 14 августа, сообщили в МИД Грузии.
Танкер «Пантелена» греческой компании Lotus Shipping перевозил нефть. Последний раз связь с судном была установлена 14 августа, в то время танкер находится на западном побережье Африки, в Гвинейском заливе, сообщили в МИД Грузии.
На борту находятся 17 граждан Грузии и двое россиян, передает «Интерфакс» со ссылкой на телекомпанию «Имеди».
Представитель грузинской посреднической компании «Иалкани» предположил, что танкер захватили сомалийские пираты.
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