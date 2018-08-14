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Россияне остались недовольны итогами августовского путча
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Россияне остались недовольны итогами августовского путча 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости
Более трети россиян (38 процентов) назвали августовский путч 1991 года трагическим событием, который привел к губительным последствиям. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», передают «Известия».
Остальные опрошенные называют события, итогом которых стал распад Советского Союза, эпизодом противостояния в высшем руководстве государства (36 процентов) или победой демократической революции, покончившей с властью КПСС (6 процентов).
Действия Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19 процентов участников опроса оценили как попытку предотвратить распад Советского Союза, однако в наличии четкой программы ГКЧП они не уверены. Половина опрошенных (53 процента) сомневаются в правоте противостоящих сторон. Только 13 процентов россиян верят членам комитета, а на стороне первого президента России Бориса Ельцина оказались 10 процентов опрошенных. Социологи сходятся во мнении, что для большинства россиян стал очевиден проигрыш всех участников тех событий.
Общая ностальгия по СССР дискредитирует события 1991 года. «Они воспринимаются негативно и расцениваются скорее как символ "распада великой страны", нежели как яркий эпизод в постсоветской истории России», —считает социолог «Левада-центра» Карина Пипия.
В мае президент России Владимир Путин объяснил в фильме «Дело Собчака» свой выбор во время августовского путча. Он назвал события августа 1991 года попыткой переворота. Путин отметил, что решил остаться с Собчаком, чтобы не «метаться туда-сюда».
В 2016 году у россиян узнали отношение к событиям 25-летней давности. Выяснилось, что около 17 процентов россиян считают, что для страны было бы лучше, если бы руководители ГКЧП удержали власть. Четверть опрошенных были уверены, что победа ГКЧП негативно бы сказалась на России. При этом 30 процентов россиян «не знают» или «что-то слышали» об августовском путче.
Августовским путчем 1991 года называют политические события, происшедшие 18-21 августа. Они оцениваются властями как попытка госпереворота членами возникшего в те дни ГКЧП. При этом, по словам участников комитета, основной его целью было недопущение распада СССР.
ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву, у Дома Советов («Белого дома» — в настоящее время, здание правительства Российской Федерации) собрались тысячи людей.
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