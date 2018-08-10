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ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают признание РФ независимости Южной Осетии и Абхазии
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ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают признание РФ независимости Южной Осетии и Абхазии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Большинство (80%) участников опроса ВЦИОМ по-прежнему поддерживают решение РФ признать государственный суверенитет республик Южная Осетия и Абхазия в августе 2008 года.
Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные в пятницу.
"Большинство россиян и сегодня считают, что Россия поступила правильно, поддержав Южную Осетию в августе 2008 года (81%). За последние пять лет эта доля выросла с 71%. Решение признать суверенитет Южной Осетии десять лет назад поддерживают 80% опрошенных (рост с 75% в 2013 году)", — говорится в сообщении.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.
Против решения признать независимость республик выступили 9% респондентов (14% в 2013 году), а 7% (15% в 2013 году) посчитали, что Москве не стоило поддерживать Южную Осетию в конфликте 2008 года. Следить за ситуацией в регионе продолжает более трети опрошенных (36%).
Оценки россиян российско-грузинских отношений за последние годы стали позитивнее: по 7% назвали их дружественными и хорошими, добрососедскими (2% и 4% соответственно в 2013 году), почти треть (31%) — нормальными и спокойными (24% в 2013 году). Однако часть респондентов по-прежнему оценивают отношения между странами как прохладные (29%), напряженные (7%) и враждебные (2%).
"Сторонников признания государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии среди россиян — абсолютное большинство — как и десять лет назад. Несмотря на жесткую позицию по вопросу об этих республиках, наши сограждане все чаще говорят о нормализации российско-грузинских отношений", — прокомментировал результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 6 августа 2018 года. Объем выборки 1 тыс. 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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