Опрос показал, что жители России стали позитивнее оценивать отношения с Грузией 

По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за последние 5-15 лет жители России стали более позитивно оценивать отношения страны с Грузией.
«В 2013 году каждый пятый (22%) опрошенный называл их (отношения Грузии и России. — RT) напряжёнными, сегодня таких респондентов существенно меньше — 7%. И, напротив, становится больше тех, кто полагает, что российско-грузинские отношения в норме (31% против 24% в 2013 году)», — цитирует РИА Новости материал исследования.
Опрос, как отмечается, был проведён 6 августа 2018 года, в нём приняли участие около 1600 человек старше 18 лет.
Ранее бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с газетой «Известия» заявила, что разрыв российско-грузинских дипломатических отношений был ошибкой.
МИД России призвал Грузию, Абхазию и Южную Осетию заключить договор о взаимном неприменении вооружённых сил.