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Каждый пятый россиянин не знает о вооруженном конфликте в Ю. Осетии в 2008 году— опрос
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Каждый пятый россиянин не знает о вооруженном конфликте в Ю. Осетии в 2008 году— опрос 

Независимая Газета 6 августа 2018
О том, что виноваты российские власти, считают 5% опрошенных. При этом больше трети респондентов (34%) считают, что ответственность за него несет руководство Грузии. 24% россиян возлагают вину на США и страны НАТО. Пятая часть респондентов (20%) считают, что виноваты «все в равной мере». 12% затруднились назвать виновников войны.
При этом лишь 23% опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о событиях в Южной Осетии. 56% участников опроса «что-то слышали об этом». При этом почти пятая часть опрошенных (18%) не знает о конфликте вообще.
Опрос проведен 19—25 июля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Росбалт
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