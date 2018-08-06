Каждый пятый россиянин не знает о вооруженном конфликте в Ю. Осетии в 2008 году— опрос

О том, что виноваты российские власти, считают 5% опрошенных. При этом больше трети респондентов (34%) считают, что ответственность за него несет руководство Грузии . 24% россиян возлагают вину на США и страны НАТО . Пятая часть респондентов (20%) считают, что виноваты «все в равной мере». 12% затруднились назвать виновников войны. При этом лишь 23% опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о событиях в Южной Осетии . 56% участников опроса «что-то слышали об этом». При этом почти пятая часть опрошенных (18%) не знает о конфликте вообще. Опрос проведен 19—25 июля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Росбалт Это неполный текст новости