Саратов занял 117 место из 150 в рейтинге экологического благополучия

Портал Domofond.ru выяснил, как россияне оценивают уровень экологического благополучия в своих городах и составили рейтинг 150 городов. В опросе приняли участие 61 734 человек. В среднем граждане оценили экологический уровень на 6,5 балла, что незначительно ниже показателя прошлых двух лет (6,6 балла).