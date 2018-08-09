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Саратов занял 117 место из 150 в рейтинге экологического благополучия
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Саратов занял 117 место из 150 в рейтинге экологического благополучия 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Портал Domofond.ru выяснил, как россияне оценивают уровень экологического благополучия в своих городах и составили рейтинг 150 городов. В опросе приняли участие 61 734 человек. В среднем граждане оценили экологический уровень на 6,5 балла, что незначительно ниже показателя прошлых двух лет (6,6 балла).
Саратов занял 117 место с 5,8 баллов из 10 возможных. Что касается лидеров, то в первой четверке значатся Анапа, Геленджик, Сочи (все три — Краснодарский край) и Майкоп (Адыгея) — от 8,7 до 8,5 баллов. Хуже всего с экологией в Волоколамске, Норильске, Клине и Ачинске — от 1,7 до 3,5 баллов. Три из десяти городов, замыкающих рейтинг, находятся в Московской области. Во всех трех удовлетворенность жителей экологической обстановкой за год резко упала.
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