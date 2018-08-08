Фотовыставку в память о жертвах грузинской агрессии откроют в Цхинвале 

В ночь на восьмое августа 2008 года грузинские войска атаковали маленькую республику, открыв ураганный огонь по ее столице — Цхинвалу. Часть древнего города была разрушена, погибли многие мирные жители и российские миротворцы, десятки тысяч беженцев хлынули в соседние республики. Ответом на крупномасштабную агрессию стала российская операция по принуждению к миру. Она продлилась с 8-го по 12 августа и вошла в историю как «пятидневная война». Однако информационная война длилась дольше.
Социология
Большинство россиян винит в конфликте 2008 года руководителей Грузии, США и НАТО. Таковы данные опроса "Левада-центра", проведенного 19-25 июля. На вопрос: «Кто в большей мере несет ответственность за конфликт России и Грузии в августе 2008 года?» — 34% респондентов сказали, что руководство Грузии, 24% — руководство США и стран НАТО, 20% — все в равной мере, 5% — руководство России, 3% — руководство Абхазии и Южной Осетии. При этом 59% опрошенных считают, что российское руководство сделало все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и кровопролития.