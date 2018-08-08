Цхинвальский меридиан

Сегодня вечером в центре столицы Южной Осетии зажгутся свечи в память о жертвах грузинской агрессии, которая началась в ровно десять лет назад. Участниками акции станут и журналисты «РГ, которые откроют в Цхинвале фотовыставку „10 лет между войной и миром. Август 2008 — август 2018. Южная Осетия глазами фотокорреспондентов „Российской газеты“.

В ночь на восьмое августа 2008 года грузинские войска атаковали маленькую республику, открыв ураганный огонь по ее столице — Цхинвалу. Часть древнего города была разрушена, погибли многие мирные жители и российские миротворцы, десятки тысяч беженцев хлынули в соседние республики. Ответом на крупномасштабную агрессию стала российская операция по принуждению к миру. Она продлилась с 8-го по 12 августа и вошла в историю как „пятидневная война“. Однако информационная война длилась дольше.

Юрий Гень,

Российскаягазета“,

Южная Осетия

социология