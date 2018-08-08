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Цхинвальский меридиан 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В десятую годовщину начала войны в Южной Осетии откроется фотовыставка "Российской газеты"
Сегодня вечером в центре столицы Южной Осетии зажгутся свечи в память о жертвах грузинской агрессии, которая началась в ровно десять лет назад. Участниками акции станут и журналисты «РГ, которые откроют в Цхинвале фотовыставку „10 лет между войной и миром. Август 2008 — август 2018. Южная Осетия глазами фотокорреспондентов „Российской газеты“.
В ночь на восьмое августа 2008 года грузинские войска атаковали маленькую республику, открыв ураганный огонь по ее столице — Цхинвалу. Часть древнего города была разрушена, погибли многие мирные жители и российские миротворцы, десятки тысяч беженцев хлынули в соседние республики. Ответом на крупномасштабную агрессию стала российская операция по принуждению к миру. Она продлилась с 8-го по 12 августа и вошла в историю как „пятидневная война“. Однако информационная война длилась дольше.
Юрий Гень,
Татьяна Павловская,
Российскаягазета“,
Южная Осетия
социология
Большинство россиян винит в конфликте 2008 года руководителей Грузии, США и НАТО. Таковы данные опроса »Левада-центра", проведенного 19-25 июля. На вопрос: «Кто в большей мере несет ответственность за конфликт России и Грузии в августе 2008 года?» — 34% респондентов сказали, что руководство Грузии, 24% — руководство США и стран НАТО, 20% — все в равной мере, 5% — руководство России, 3% — руководство Абхазии и Южной Осетии. При этом 59% опрошенных считают, что российское руководство сделало все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и кровопролития.
Российская Газета: последние новости
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