Ямал лидирует по устойчивости среди регионов страны 

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил группу регионов с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов). Рейтинг по итогам июля составил фонд «Петербургская политика». В комментариях аналитиков отмечено, что в арктическом регионе сохраняется существенный запас прочности, позволивший провести замену губернатора без серьезных эксцессов.
К позитивным событиям прошедшего месяца эксперты отнесли обсуждение главой РЖД Олегом Белозеровым и врио губернатора Дмитрием Артюховым вопросов подготовки к реализации проекта «Северный широтный ход», открытие в Салехарде Центра оказания услуг «Мой бизнес» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, Ямал занял 2-е место в рейтинге регионов по доступности приобретения жилья и 3-е место по уровню безработицы по данным РИА Рейтинг. Депутаты Заксобрания заочным голосованием поддержали законопроект о пенсионной реформе.
Напомним, врио губернатора Тюменской области Александр Моор направил президенту РФ Владимиру Путину список кандидатов на пост главы ЯНАО. В него вошли депутат Заксобрания Александр Голубенко, руководитель дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин, врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, главврач больницы Нового Уренгоя Ирина Груздева и депутат Госдумы от автономного округа Владимир Пушкарев.
Отметим, ещё три субъекта УрФО — Свердловская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ — вошли в группу регионов с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов).
Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации.