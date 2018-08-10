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Россияне поддержали признание независимости Южной Осетии и Абхазии
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Россияне поддержали признание независимости Южной Осетии и Абхазии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что 80% россиян поддерживают решение России о признании суверенитета Южной Осетии и Абхазии.
«Большинство россиян и сегодня считают, что Россия поступила правильно, поддержав Южную Осетию в августе 2008 года (81%). За последние пять лет эта доля выросла с 71%. Решение признать суверенитет Южной Осетии десять лет назад поддерживают 80% опрошенных (рост с 75% в 2013 г.)», — приводит ТАСС сообщение ВЦИОМ.
Против признания республики независимым государством выступили 9% опрошенных, что по сравнению с 2013 годом меньше на 5%. Снизилось с 15 до 7% и количество тех россиян, которые считали, что России не стоило поддерживать в 2008 году Южную Осетию. 36% опрошенных и сейчас следят за ситуацией.
В то же время бывший президент Грузии не испытывает сожаления по поводу погибших и вины за нападение не признает до сих пор: в одном из интервью он рассказал, что для усиления своей армии и уничтожения государственности РЮО и Абхазии он отозвал бы еще и грузин из Ирака.
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию. Россия защитила ее жителей, среди которых многие уже успели принять российское гражданство. В ходе пятидневной войны погибло более тысячи человек. А 26 августа 2008 Россия признала независимость двух бывших грузинских автономий: Южной Осетии и Абхазии.
Согласно опросу, россияне, несмотря ни на что, стали положительнее оценивать и отношения с Грузией. 14% против 5% в 2013 году сочли их дружественными или хорошими, 31% — нормальными и спокойными, в 2013 году этот показатель равнялся 24%. А вот 38% россиян по-прежнему оценивают их негативно: 29% считают взаимоотношения двух стран прохладными, 7% — напряженными и 2% — враждебными.
«Сторонников признания государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии среди россиян абсолютное большинство, как и десять лет назад. Несмотря на жесткую позицию по вопросу об этих республиках, наши сограждане все чаще говорят о нормализации российско-грузинских отношений», — подвел итоги опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.
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