Опрос показал отношение россиян к решению признать Южную Осетию

Социологи провели исследование об отношении жителей страны к действиям России в ходе грузино-осетинского конфликта спустя десятилетие. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

"Решение признать суверенитет Южной Осетии десять лет назад поддерживают 80% опрошенных (рост с 75% в 2013 году). На сегодняшний день против принятого Дмитрием Медведевым решения высказываются 9% участников опроса, тогда как в 2013 году этого мнения придерживались 14% респондентов", — говорится в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

По данным ВЦИОМ, более трети (36%) опрошенных продолжают следить за тем, что происходит в республике после военного конфликта 2008 года. Большинство (81%) наших сограждан и сегодня считают, что Россия поступила правильно, поддержав тогда Южную Осетию. В 2009 году доля респондентов, разделяющих эту точку зрения, составляла 86%, однако в некоторые годы, как свидетельствуют результаты предыдущих опросов, была ниже (76% в 2010 году и 71% в 2013 году).

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 6 августа 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. В 2003-2013 годах проводились аналогичные квартирные опросы.