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«Левада-Центр»: Россияне винят в войне с Грузией саму Грузию и НАТО
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«Левада-Центр»: Россияне винят в войне с Грузией саму Грузию и НАТО 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Большинство россиян не помнят подробностей вооруженного конфликта между Россией и Грузией по поводу Абхазии и Южной Осетии, но считают, что виноваты в нем были Грузия или страны НАТО. Таковы данные опроса «Левада-Центра», посвященного десятилетию событий августа 2008 года.
Хорошо знают о событиях того лета лишь 23% респондентов. Большинство опрошенных (56%) что-то слышали об этом, а 18% слышат впервые. Из числа тех, кто знает о войне хорошо или слышал о ней, 34% винят в произошедшем Грузию, 24% — руководство США и стран НАТО. Каждый пятый опрошенный считает, что виноваты были все заинтересованные стороны. Только 5% винят в разжигании конфликта Россию, 3% — Абхазию и Южную Осетию. Два процента респондентов выбрали ответ, что ответственность за конфликт не несет никто.
Все же с течением времени уверенность респондентов «Левады» в том, что Россия сделала все возможное, чтобы не допустить кровопролитие, падает. Доля тех, кто считает это утверждение верным, уменьшилось с 70% в августе 2008 года до 59% в нынешнем августе. Число тех, кто считает верным утверждение, что российское руководство поддалось на провокацию с грузинской стороны и дало вовлечь себя в этот конфликт, за 10 лет увеличилось с 16% до 22%. Больше стало тех, кто затрудняется дать оценку происшествию: с 9% их доля выросла до 15%. Число граждан, уверенных, что грузино-абхазский конфликт разжигала Россия ради собственных интересов, остается стабильным все эти годы — 4%.
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