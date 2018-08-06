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Россияне стали меньше жениться
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Россияне стали меньше жениться в 2018 году 

Москва24 1 час назад
Фото: depositphotos/evgeniyauvarova
За первое полугодие 2018 года число заключенных браков в России сократилось на 7,2 процента по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает RT со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики, за первые шесть месяцев 2018 года жители России заключили 381 079 браков, в то время как в 2017 году россияне женились 410 817 раз.
Ранее сообщалось, что в Москве в 2017 году поженились свыше 90 тысяч пар. Это более чем на четыре тысячи больше, чем в 2016-м. В столичном управлении ЗАГС отметили, несмотря на расхожее мнение, что официальные браки уже утратили силу, москвичи стали жениться и выходить замуж чаще.
Среди дворцов бракосочетания наибольшей популярностью у горожан пользуется №4 на Бутырской улице, затем №1 в Малом Харитоньевском переулке. Замыкает тройку лидеров Дворец бракосочетания №3 на улице Юных Ленинцев. Летом же наиболее востребованными оказываются музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", а также усадьбы Люблино и Кусково.
В начале августа Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.
Утвержденные президентом нормы дадут возможность самостоятельно выбирать время и дату бракосочетания. Подать заявление можно будет в период от месяца до года до желаемой даты, в том числе дистанционно через портал госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 октября 2018 года.
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