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Опрос в Грузии выявил граждан, которые никогда не слышали про интернет
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Опрос в Грузии выявил граждан, которые никогда не слышали про интернет 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Часть населения Грузии никогда не слышала про интернет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США — National Democratic Institute for International Affairs (NDI).
Согласно опубликованным данным, которые цитирует "Интерфакс", 54% опрошенных жителей Грузии пользуются интернетом ежедневно, 10% — не менее одного раза в неделю, 1% заходит во всемирную сеть лишь раз в месяц. При этом 28% опрошенных не пользуются интернетом вообще, а 1% респондентов заявили, что вообще не знают, что такое интернет.
NDI — организация, созданная правительством Соединенных Штатов для продвижения демократии в развивающихся странах. Финансируется правительством, международными агентствами развития и частными фондами. Председатель NDI — бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
Опрос проводился в населенных пунктах Грузии с 23 июня по 8 июля 2018 года. Всего были опрошены 2,4 тысячи человек. Погрешность, как считают в NDI, не превышает 2%.
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