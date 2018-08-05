Опрос в Грузии выявил граждан, которые никогда не слышали про интернет

Часть населения Грузии никогда не слышала про интернет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США — National Democratic Institute for International Affairs (NDI). Согласно опубликованным данным, которые цитирует "Интерфакс" , 54% опрошенных жителей Грузии пользуются интернетом ежедневно, 10% — не менее одного раза в неделю, 1% заходит во всемирную сеть лишь раз в месяц. При этом 28% опрошенных не пользуются интернетом вообще, а 1% респондентов заявили, что вообще не знают, что такое интернет. NDI — организация, созданная правительством Соединенных Штатов для продвижения демократии в развивающихся странах. Финансируется правительством, международными агентствами развития и частными фондами. Председатель NDI — бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт Опрос проводился в населенных пунктах Грузии с 23 июня по 8 июля 2018 года. Всего были опрошены 2,4 тысячи человек. Погрешность, как считают в NDI, не превышает 2%.