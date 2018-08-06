Пятая часть россиян никогда не слышала о «пятидневной войне» с Грузией в 2008 году

Социологи выяснили, что 18% россиян никогда не слышали о "пятидневной войне"

Грузией в августе 2008 года. Хорошо знают о происходившем тогда 23% опрошенных специалистами

Во время опроса социологи сообщали россиянам, что в этом году исполняется десять лет со времени вооруженного конфликта России и Грузии по поводу Абхазии Южной Осетии в августе 2008 года. Вопрос звучал «Знаете ли вы, что тогда происходило?». 56% респондентов «что-то слышали» о «пятидневной войне».

Ответственность за нее большая часть респондентов опрошенных возлагает на руководство Грузии, а также США и стран НАТО (58%), руководство России считает ответственным всего 5%.

Больше половины респондентов (59%) полагают, что российское руководство сделало все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и кровопролития, 22% считают, что власти России поддались на провокацию с грузинской стороны и дали вовлечь себя в этот конфликт. О разжигании грузино-осетинского конфликта Россией ради достижения своих геополитических интересов заявили 4%.

"События вокруг Украины явно заместили все другие конфликты. И так как СМИ активно транслировали именно украинскую повестку, люди просто стали забывать о войне 2008 года", — прокомментировал

"Коммерсанту"

"Пятидневная война" — вооруженный конфликт в Южной Осетии — продолжался с 8 по 12 августа 2008 года. Он начался после того, как в ночь на 8 августа Грузия подвергла массированному артобстрелу столицу Южной Осетии Цхинвали, и 8 августа Россия объявила о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта.

Опрос был проведен 19 — 25 июля среди 1600 человек максимальная погрешность не превышает 3,4%.