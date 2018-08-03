Ещё
Трамп «сумел наладить отношения с Путиным»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Соловьев призвал готовиться к удару США
Соловьев призвал готовиться к удару США

Трамп заявил, что сумел наладить отношения с Путиным 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: LEONHARD FOEGER / Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что сумел поладить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом, как сообщает The Hill, глава государства рассказал, выступая в штате Пенсильвания на митинге.
"В Хельсинки я провел замечательную встречу с Владимиром Путиным. Мы обсудили все… Мы действительно хорошо поладили", — заявил американский лидер.
При этом Трамп, комментируя реакцию в США на прошедший саммит, отметил, что от него ждали "боксерского матча" с российским коллегой.
Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
Следующую встречу с Путиным Трамп хочет провести в 2019 году. В ее рамках президент США надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии8  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петросян и Степаненко делят имущество в суде24
Трещины на Крымском мосту заклеят скотчем162
Это все: у Украины закончились деньги949
США не убедили Агаларова согласиться на допрос33
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью813
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение