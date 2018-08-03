Трамп «сумел наладить отношения с Путиным»

Трамп заявил, что сумел наладить отношения с Путиным

"В Хельсинки я провел замечательную встречу с Владимиром Путиным. Мы обсудили все… Мы действительно хорошо поладили", — заявил американский лидер.

При этом Трамп, комментируя реакцию в США на прошедший саммит, отметил, что от него ждали "боксерского матча" с российским коллегой.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.