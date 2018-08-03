Отношение россиян к Западу резко улучшилось

О хорошем отношении к США заявили 42% респондентов — против 20% всего двумя месяцами ранее. После присоединения Крыма доля респондентов с добрым отношением к США не поднималась выше 30% и достигла максимальных 37% лишь после инаугурации Трампа в январе 2017 г. К Евросоюзу в конце июля хорошо относились также 42% опрошенных — а в мае таковых было 27%.

В то же время сама по себе встреча в Хельсинки не произвела на россиян особого впечатления: за ней следили лишь 30% респондентов, «что-то слышали об этом» еще 53%, а в списке важнейших событий последних недель саммит отметили только 15% респондентов. Более половины (53%) сочли, что саммит не приведет к существенным изменениям и российско-американские отношения останутся прежними. Более того, по сравнению с январем 2017 г. надежды россиян на улучшение отношений с США существенно снизились: тогда этого ждали 46% респондентов, сейчас лишь 29%.

Такое отношение общества к внешнеполитическим инициативам российского руководства кажется странным, но оно вполне объяснимо на фоне общего падения одобрения президента, премьера, правительства и Госдумы в июне — июле 2018 г. после объявления о предстоящем повышении пенсионного возраста (деятельность Путина в конце июля одобряли 67% опрошенных против 79% в мае), считают авторы исследования. На улучшение отношения к Западу повлияли и саммит, и чемпионат мира по футболу, а еще больше — риторика в СМИ, поясняет социолог «Левада-центра» Денис Волков . «Власть пыталась подготовить почву для переговоров, и риторика была не такая острая и резкая, как всегда, но непосредственно на сами рейтинги власти это не подействовало», — говорит он. Тут важен информационный фон, продолжает Волков, не столько сами события, сколько подготовка к ним. В этом смысле примечательно, что отношение к соседним странам, Грузии Украине , осталось примерно на прежнем уровне, отмечает социолог. Украина с 2015 г. вышла из особого внимания, в каком-то смысле происходит нормализация отношения к ней, объясняет он: «Самостоятельный интерес, который разогревали СМИ, был в 2014 г. Без СМИ, в отсутствие взаимодействия, интереса к этим странам нет». Что касается чемпионата мира, то он важен в контексте отношений российской власти с Западом и той политики, которую она старается выстроить — это желание некоторой нормализации, потому что россиянам становится тяжело, подчеркивает Волков.

«Есть усталость от внешнеполитических проблем, — считает Волков, — хочется их решить и перейти к внутренним делам. Но для этого власти тоже нужно подготовить мнение и почву — нельзя сначала резко их не любить, а потом полюбить».

Российское общественное мнение именно в том, что касается отношения к другим странам, невероятно адаптивно к картинке, которую люди получают из телевизора, согласен председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов . «Как только картинка меняется, тут же меняется отношение. Это касается не только США: много лет назад были примеры, когда в период трений — торговых, молочных войн с Белоруссией — вдруг был резкий скачок негативного отношения и к этой стране», — напоминает эксперт.

Отношение к США и ЕС у россиян изменилось на фоне чемпионата мира по футболу, уверен Лукьянов: «Думаю, конечно, что та волна позитива, которая и в реальности была во время чемпионата, — плюс еще она очень активно транслировалась СМИ, и в первую очередь телевидением, — она и повлияла на отношение людей [к Западу]».

Политолог Михаил Виноградов убежден, что такие результаты опроса — следствие именно чемпионата мира по футболу. «При всей избитости фразы о том, что „футбол заменяет мужчинам войну“, он действительно заменил, и не только мужчинам: можно брать шинель и идти домой», — иронизирует эксперт. Общество обнаружило, что уровень его агрессии преувеличен, оно вызревало для снижения агрессии и взаимных улыбок, но никак не могло найти повода, продолжает Виноградов. «Вызревание шло не один год — от конца советской торговли (когда продавцы перестали хамить в магазинах) до сегодняшней атмосферы моллов и парков, сказалась энергия мощного исторического события», — объясняет он и напоминает, что Россия все же нередко была на периферии мировой истории, которая затрагивала ее в основном в войнах. По мнению эксперта, пока рано говорить об окончательном тренде: эта симпатия к Западу не слишком подпитана содержанием, как раньше не подпитывалась содержанием и неприязнь. «Нет понимания, что Россия с США никогда не воевали и вместе прошли две мировые войны, поэтому стоит подождать хотя бы полгода-год», — предлагает Виноградов.