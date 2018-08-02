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Саратов не покинул десятку худших городов России по качеству ЖКХ
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Саратов не покинул десятку худших городов России по качеству ЖКХ 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Саратов вновь попал в десятку худших городов России по качеству коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют результаты опроса порталаDomofond.ru. Для составления рейтинга опросили 64 тысячи жителей в 150 городах России.
«Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей работой служб ЖКХ», — уточняют принцип составления рейтинга исследователи.
Саратов по опросам жителей набрал 4,5 балла и занял 141 место рейтинга, возглавив десятку городов-аутсайдеров.
Энгельс занял в рейтинге 89 место, набрав в 2018 году 5,4 балла (+0,4 балла по сравнению с 2017 годом), Балаково поднялся на 133 строчку рейтинга с показателем 4,6 балла (+2,1 балла по сравнению с 2017 годом).
Напомним, аналогичный рейтинг порталDomofond.ru составлял в прошлом году, но в нем участвовали только 100 городов. Саратов тогда занял 95-е место с 4,5 балла. В рейтинг также вошли Балаково (76-е место) и Энгельс (78-е место). Они набрали по пять баллов, обойдя областной центр по качеству услуг ЖКХ.
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