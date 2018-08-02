Россияне резко полюбили Запад

Позитивные установки в отношении россиян к США стали впервые за несколько лет преобладать над негативными. Об этом в четверг, 2 августа, сообщили в «Левада-центре».

«С прекращением пропагандистского давления на общество или с ростом усталости от него прежние ценностные установки россиян постепенно восстанавливаются, как мы видели это на примере ослабления антигрузинских настроений, — отметили в центре, добавив, для примера, что доля считающих Грузию врагом россиян сократилась с 62 процентов в 2009 году до девяти — в мае 2017 года.

Социологи также связывают перемены во взглядах россиян с действиями правительства страны предпринятыми уже этим летом. В мае к США негативно относились 69 процентов респондентов, а хорошо — 20 процентов. А в июле: 42 и 40 соответственно.

Возмущение и недовольство вызывает представление о том, что Россия пытается реализовать геополитические планы в Сирии и на Донбассе за счет населения. Потребности вооруженных сил воспринимают уже не столь оправданными на фоне обеднения.

Позитивные взгляды также стали преобладать у россиян по отношению к Евросоюзу : в мае — 28 процентов, а в июле 42. Доля же негативных суждений в адрес ЕС сократилось с 55 процентов в мае до 38 — в июле.

Сократилась и доля тех, кто негативно относится к Украине : с 55 до 49 процентов.

Россияне в массе своей выступают не только за прекращение конфронтации, но и за экономическое, политическое и культурное сближение с Западом. Доля таких ответов выросла за три месяца с 58 до 68 процентов

На изоляции и противостоянии с Америкой и Европой настаивает 21 процент опрошенных, что на 9 процентов меньше, чем было весной.

Однако надежды россиян на реальное улучшении отношений с заграницей в настоящее время лишь сократились: с 46 до 29 процентов.