Опрос показал, что именно раздражает туристов в других путешественниках

МОСКВА , 2 авг — РИА Новости . Глобальное исследование показало, что самыми раздражающими считают шумных путешественников, сообщает Travel Daily News.

На втором месте оказались зависимые от мобильных устройств, а на третьем — те, кто не чувствителен к культурным нюансам.

Почти половина (47%) респондентов указали в качестве жалобы то, что путешественники тратят слишком много времени на свои мобильные устройства. Наиболее раздражающими таких туристов находят жители Вьетнама , а тайцы наименее склонны нервничать по этому поводу.

Опрос также помог выяснить, что в отпуске путешественники в среднем тратят около двух часов за использованием своих мобильных телефонов, что на 15% больше времени, чем когда они путешествуют с друзьями и на 26% больше, если с семьей.

Единственным исключением стали американцы: они тратят меньше времени за телефонами когда путешествуют с семьей, чем когда отдыхают одни.