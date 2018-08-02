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Мини-перепись: на Ямале Тюменьстат постучится в 297 квартир
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Мини-перепись: на Ямале Тюменьстат постучится в 297 квартир 

Красный Север 39 минут назад
Фото: Красный Север
Комплексное обследование Тюменьстата пройдет с 15 по 29 сентября сразу в трех регионах: в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. На юге области опросят 567 домохозяйств, в ХМАО — 646, на Ямале — 297.
Большая часть обследований коснется жителей городов. Интервьюеры соберут данные о профессиональных и личных мотивациях к труду, об уровне социальной защиты и необходимости в соцобслуживании, о качестве жилищно-бытовых условий и намерениях их улучшить. Также вопросы коснутся удовлетворенности работой транспорта и безопасностью, наличием доступа к интернету.
Для исследования разработаны три анкеты: отдельно для домохозяйств, отдельно для респондентов в возрасте до 15 лет и для тех, кто старше, сообщили в Тюменьстате. Полученные данные обещают обезличить и добавить в общую «копилку» комплексного наблюдения. На выходе ожидают получить фактический портрет семей и их потребности.
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