Мини-перепись: на Ямале Тюменьстат постучится в 297 квартир

ХМАО и Комплексное обследование Тюменьстата пройдет с 15 по 29 сентября сразу в трех регионах: в Тюменской области ЯНАО . На юге области опросят 567 домохозяйств, в ХМАО — 646, на Ямале — 297.

Большая часть обследований коснется жителей городов. Интервьюеры соберут данные о профессиональных и личных мотивациях к труду, об уровне социальной защиты и необходимости в соцобслуживании, о качестве жилищно-бытовых условий и намерениях их улучшить. Также вопросы коснутся удовлетворенности работой транспорта и безопасностью, наличием доступа к интернету.

Для исследования разработаны три анкеты: отдельно для домохозяйств, отдельно для респондентов в возрасте до 15 лет и для тех, кто старше, сообщили в Тюменьстате. Полученные данные обещают обезличить и добавить в общую «копилку» комплексного наблюдения. На выходе ожидают получить фактический портрет семей и их потребности.