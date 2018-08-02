Каждый четвертый житель ФРГ имеет иностранные корни 

Берлин, 2 августа /Синьхуа/ — По данным, опубликованным в среду Федеральным статистическим ведомством Германии, по состоянию на 2017 год 19,3 млн жителей Германии имеют иностранные корни, т.е. четверть населения страны.
Данное соотношение недавно обновило максимум, продемонстрировав рост на 4,4 проц. по сравнению с 2016 годом. Согласно последней официальной статистике, население ФРГ составляет 81,78 млн человек.
Граждане с иностранными корнями чаще всего имеют турецкое происхождение /14 проц. /, польское /10 проц. /, а также российское /7 проц. / и казахстанское /6 проц. /.
Высокий уровень жизни, спокойная социальная обстановка и развитая экономика Германии в последние годы привлекли в страну большое число мигрантов и беженцев. Однако огромный приток мигрантов и беженцев усилил ксенофобские настроения, укрепив позиции правых националистических политических сил, выступающих против мигрантов. В то же время вопрос мигрантов и беженцев стал важным фактором, оказывающим влияние на политику Германии. —0—