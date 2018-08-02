Каждый четвертый житель ФРГ имеет иностранные корни

Берлин, 2 августа / Синьхуа / — По данным, опубликованным в среду Федеральным статистическим ведомством Германии , по состоянию на 2017 год 19,3 млн жителей Германии имеют иностранные корни, т.е. четверть населения страны.

Данное соотношение недавно обновило максимум, продемонстрировав рост на 4,4 проц. по сравнению с 2016 годом. Согласно последней официальной статистике, население ФРГ составляет 81,78 млн человек.

Граждане с иностранными корнями чаще всего имеют турецкое происхождение /14 проц. /, польское /10 проц. /, а также российское /7 проц. / и казахстанское /6 проц. /.

Высокий уровень жизни, спокойная социальная обстановка и развитая экономика Германии в последние годы привлекли в страну большое число мигрантов и беженцев. Однако огромный приток мигрантов и беженцев усилил ксенофобские настроения, укрепив позиции правых националистических политических сил, выступающих против мигрантов. В то же время вопрос мигрантов и беженцев стал важным фактором, оказывающим влияние на политику Германии. —0—