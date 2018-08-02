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Россиян потянуло на сладкое
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Россиян потянуло на сладкое 

News.ru 3 часа назад
Наши сограждане стали покупать больше мармелада и леденцов. И самое интересное заключается в том, что продажи растут за счёт увеличения числа взрослых потребителей.
За период с мая 2017 по май 2018 года покупка мармелада выросла более чем на 18%. На втором месте по увеличению продаж расположились леденцы на палочке — плюс 10,5% за год. Как бы не было удивительно, наиболее активной категорией для этого сегмента рынка категорией являются люди от 30 до 40 лет. Три года назад современные кондитерские изделия чаще всего покупала возрастная группа от 34 до 35 лет, а на сегодняшний день возраст активных потребителей упал до 32 лет. Притом продажи леденцов на палочке и мармелада подскочили именно благодаря им, пишет Romir.
Отмечается, что более молодые потребители, чем были ранее, ещё и увеличили количество покупок. При этом мармелад чаще всего покупают в магазинах, которые находятся около дома — об этом рассказали 36,4% опрошенных. Далее идут супермаркеты (26,5%), а за ними гипермаркеты (24,9%). Леденцы на палочке россияне чаще всего приобретают в супермаркетах (28,6%), на втором месте расположились магазины около дома (21,8%), а на третьем — гипермаркеты (19,3%).
В целом же, лидером среди современных сладостей по-прежнему остаётся жевательная резинка. Её приобретают 28% посетителей магазинов. Мармелад покупают 25% опрошенных, а жевательные конфеты — 21%. Шоколадные яйца и леденцы на палочке имеют одинаковую популярность среди россиян — их покупает 9% потребителей.
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