Россияне стали покупать больше мармелада и леденцов

Таковы данные исследовательского холдинга «Ромир». При этом потребление сладостей растет за счет взрослой аудитории. За последний год покупки мармелада разных марок увеличились почти на 20%. Рост продаж леденцов на палочке составил более 10%.