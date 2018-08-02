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Россияне стали покупать больше мармелада и леденцов
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Россияне стали покупать больше мармелада и леденцов 

Авторадио 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Таковы данные исследовательского холдинга «Ромир». При этом потребление сладостей растет за счет взрослой аудитории. За последний год покупки мармелада разных марок увеличились почти на 20%. Рост продаж леденцов на палочке составил более 10%.
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