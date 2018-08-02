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Более половины выпускников «Урала без наркотиков» ведут абсолютно трезвую жизнь после реабилитации
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Более половины выпускников «Урала без наркотиков» ведут абсолютно трезвую жизнь после реабилитации 

Информационный портал Свердловской области 30 минут назад
Специалисты Областной наркологической больницы подвели итоги мониторинга выпускников филиала «Урал без наркотиков», осуществляющего медицинскую реабилитации зависимых лиц. Ежеквартально среди пациентов, получивших свидетельство об окончании курса реабилитации, проводится опрос, в ходе которого выясняют состояние выпускника, уточняют, чем он занимается.
По итогам опроса во втором квартале 2018 года порядка 53% выпускников филиала «Урал без наркотиков» не употребляют наркотики и алкоголь более одного года. Также, согласно полученным данным, 67% выпускников трудоустроены и имеют постоянное место работы, два процента занимаются волонтерской деятельностью в реабилитационных центрах для наркозависимых, 4% заняты поиском работы. На сегодняшний день полный курс реабилитации в филиале «Урал без наркотиков» прошло 934 человека.
«На всем протяжении работы «Урала без наркотиков» мы стараемся держать связь с выпускниками центра. Это делается для того, чтобы иметь информацию об итогах реабилитации после того, как пациент покинет учреждение здравоохранения. Статистика рассчитывается по показателям трезвости от года до трех лет. На данный момент среди тех, кто принял участие в опросе, более половины не употребляют алкоголь и наркотики вещества свыше одного года», — сказал главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный.
По окончании курса реабилитации у пациентов есть возможность продолжить реабилитационные мероприятия самостоятельно, либо в рамках постлечебной программы. Как показывают итоги мониторинга, на данный момент 58% выпускников, принявших участие в опросе, посещают группы самопомощи.
Напоминим, что направление на реабилитацию в филиал «Урал без наркотиков» ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» можно бесплатно получить у участкового врача психиатра-нарколога по месту жительства, в отделении профилактики наркологических расстройств по адресу: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 7. Телефон для записи: (343) 358-11-91.
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