Почти половина находящихся в материковой части Китая на постоянной основе жителей Тайваня довольны жизнью и трудовой деятельностью — опрос

Тайбэй, 2 августа / Синьхуа / — Итоги опроса, проведенного тайваньским журналом Global Views Monthly вместе с компанией Taiwan 104 Information Polytron Technologies, показывают, что, почти половина находящихся на материке Китае на постоянной основе жителей Тайваня довольны жизнью и трудовой деятельностью.

Так, 44,6 процента опрошенных отмечают, что довольны трудовой деятельностью на материке, лишь 6,3 процента придерживаются противоположенной позиции. 44,3 процента довольны жизнью на материке и лишь 7,8 процента — нет.

Согласно результатам анкетирования, работающие на материке Китая жители Тайваня зарабатывают в среднем в 1,72 раза больше работающих на острове коллег, занимающих одинаковые должности.

В список причин удовлетворенности работой включены наличие пространства для развития собственного потенциала, бурное развитие бизнеса на материке с ориентацией на международный рынок, возможность получения новых знаний и опыта и т.д.

В то же время свыше половины респондентов отмечают, что испытывают растущую нагрузку из-за работы на материке.

Несмотря на это, 83,8 процента заявляют готовность оставаться работать на материке и 77,3 процента предлагают родственникам и друзьям переехать туда для трудовой деятельности и проживания. -0-