Ещё
Почти половина находящихся в материковой части Китая на постоянной основе жителей Тайваня довольны жизнью и трудовой деятельностью — опрос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти половина находящихся в материковой части Китая на постоянной основе жителей Тайваня довольны жизнью и трудовой деятельностью — опрос 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Тайбэй, 2 августа /Синьхуа/ — Итоги опроса, проведенного тайваньским журналом Global Views Monthly вместе с компанией Taiwan 104 Information Polytron Technologies, показывают, что, почти половина находящихся на материке Китае на постоянной основе жителей Тайваня довольны жизнью и трудовой деятельностью.
Так, 44,6 процента опрошенных отмечают, что довольны трудовой деятельностью на материке, лишь 6,3 процента придерживаются противоположенной позиции. 44,3 процента довольны жизнью на материке и лишь 7,8 процента — нет.
Согласно результатам анкетирования, работающие на материке Китая жители Тайваня зарабатывают в среднем в 1,72 раза больше работающих на острове коллег, занимающих одинаковые должности.
В список причин удовлетворенности работой включены наличие пространства для развития собственного потенциала, бурное развитие бизнеса на материке с ориентацией на международный рынок, возможность получения новых знаний и опыта и т.д.
В то же время свыше половины респондентов отмечают, что испытывают растущую нагрузку из-за работы на материке.
Несмотря на это, 83,8 процента заявляют готовность оставаться работать на материке и 77,3 процента предлагают родственникам и друзьям переехать туда для трудовой деятельности и проживания. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Китайские школьники обладают высокой национальной идентичностью - доклад В южноукраинский порт прибыли с визитом корабли НАТО 39 человек пострадали от пищевого отравления в Киеве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах21
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью762
«У погибших россиян был шанс на спасение»44
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР305
Действия армянских властей раздражают Кремль394
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение