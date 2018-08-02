В Госдуме призвали получать высшее образование для продления жизни

«Люди с высшим образованием дольше живут, особенно мужчины. Если разрыв продолжительности жизни мужчин и женщин в России составляет порядка 11-12 лет, то в группах с высшим образованием примерно как в Европе — четыре-пять лет. Поэтому высшее образование — вещь полезная», — подчеркнул О. Смолин.

При этом он отметил, что большую значимость имеет качество полученного образования, а не наличие диплома. «Россия наряду с Канадой занимает первое место в мире по числу людей с дипломами. Но при этом мы все прекрасно понимаем, что существует острый дефицит настоящих специалистов. Поэтому диплом может быть путем к успеху, а может и не быть. А вот образование в большинстве случаев — это действительно путь к успеху», — уточнил парламентарий.

Он добавил, что не стоит сокращать количество бюджетных мест в вузах.

«Я категорически против предложения властей резко сократить количество бюджетных мест в высших учебных заведениях, которое, увы, уже происходит. Напомню, что в советский период на 10 тыс. человек учились 220 бюджетных студентов, сейчас — 130», — пояснил депутат.

Кроме того, О. Смолин назвал пути повышения престижа высшего образования среди россиян.

«Первый путь — повышение оплаты высококвалифицированного труда.

Второй путь — это увеличение стипендий. Современная расчетная стипендия составляет 14% от прожиточного минимума. В мое время было 80%. Тогда студенты учились и подрабатывали. Сейчас очень многие работают и подучиваются. Третий путь — это работа с информационным полем. Оно должно утверждать ценность настоящего профессионала, независимо от того, каковы его доходы», — подытожил О. Смолин.