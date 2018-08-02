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Аналитики зафиксировали рост интереса взрослых россиян к леденцам
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Аналитики зафиксировали рост интереса взрослых россиян к леденцам 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Россияне стали покупать больше мармелада и леденцов, следует из исследования холдинга «Ромир».
Эксперты проанализировали данные скан-панели домохозяйств. Во время исследования более 40 тысяч россиян в 220 городах сканировали штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой, и передавали эту информацию аналитикам.
Оказалось, что с мая 2017 года по май 2018 года покупки мармелада разных марок в РФ выросли более чем на 18%, а покупки леденцов на палочке — на 10,5%. В «Ромир» заметили, что продажи увеличились не за счёт детской, а за счёт взрослой аудитории.
«Наиболее активной категорией для этого сегмента рынка является возрастная группа от 30 до 40 лет. И если три года назад современные кондитерские изделия чаще всего приобретали люди 34-35 лет, то теперь ситуация изменилась. Возраст активных потребителей снизился до 32 лет, причём продажи мармелада и леденцов на палочке выросли именно за их счет», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование.
По словам руководителя практики панельных исследований «Ромир» Инны Афанасенко, россияне стали не только покупать товары первой необходимости, но и совершать импульсивные покупки, к которым относятся кондитерские изделия.
«Но важно отметить, что если раньше взрослые покупали их чаще как лакомство для детей, то сейчас эти товары берут, чтобы побаловать себя. Второй момент — растёт частота этих покупок, то есть потребители становятся лояльными к таким товарам, переводя их из категории разовых в категорию постоянных покупок», — сказала Афанасенко.
ИД «Собеседник»: последние новости
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