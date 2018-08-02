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Челябинцы рассказали, чего им не хватает в жизни
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Челябинцы рассказали, чего им не хватает в жизни 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Социологи выяснили, чего большинству челябинцев не хватает для счастья — времени или денег, опрос провели специалисты челябинского филиала РАНХиГС.
Оказалось, что большинству респондентов не хватает денег — так ответили 61,7% опрошенных. Социологи отмечают, что чаще других о нехватке финансов говорили горожане, охарактеризовавшие свой уровень достатка как средний.
17,6% участников опроса заявили, что им не хватает времени — чаще других так отвечали женщины и горожане младше 30 лет, студенты.
Более чем каждый десятый респондент (14,7%) заявил, что ему всего хватает — и времени, и денег. Такой вариант выбирали чаще мужчины, горожане старше 60 лет и с высоким уровнем доходов. Ещё 6% опрошенных затруднились дать однозначный ответ. Всего в опросе приняли участие 700 горожан.
«Интересны и данные, полученные в разных районах города. Так, времени чаще не хватает жителям Курчатовского и Калининского районов, а денег — респондентам из Ленинского района. В числе счастливцев, заявляющих, что всего у них в достатке чаще можно встретить жителей Тракторозаводского, Советского и Центрального районов», — отмечают исследователи.
Напомним, ранее социологи спросили у челябинцев, что является залогом счастливой старости, и большинство респондентов ответили, что это дети и внуки.
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