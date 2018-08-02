Глава ВЦИОМ рассказал о перспективах отношений с России и США

Российско-американским отношениям, возможно, предстоит пройти ещё один виток испытаний… Таким мнением поделился глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров с участниками форума «Территория смыслов». В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. По словам Федорова, их исход ничего хорошего Трампу не сулит.

Промежуточные выборы не очень хорошая новость для президента, потому что обычно, как показывает электоральная статистика в Америке, партия президента проигрывает. И если республиканцы утратят большинство в конгрессе, то сложности в работе Трампа существенно возрастут. Что это означает для нас, мы все прекрасно понимаем — считает Валерий Фёдоров.