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Глава ВЦИОМ рассказал о перспективах отношений с России и США
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Глава ВЦИОМ рассказал о перспективах отношений с России и США 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Российско-американским отношениям, возможно, предстоит пройти ещё один виток испытаний… Таким мнением поделился глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров с участниками форума «Территория смыслов». В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. По словам Федорова, их исход ничего хорошего Трампу не сулит.
Промежуточные выборы не очень хорошая новость для президента, потому что обычно, как показывает электоральная статистика в Америке, партия президента проигрывает. И если республиканцы утратят большинство в конгрессе, то сложности в работе Трампа существенно возрастут. Что это означает для нас, мы все прекрасно понимаем — считает Валерий Фёдоров.
Глава ВЦИОМ также заявил, что мир находится на пороге нового опасного конфликта — между США и Ираном.
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