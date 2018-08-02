Россияне не хотят уезжать из Вьетнама 

Туристический сервис Tutu.ru определил страны, из которых россиянам не хочется уезжать, сравнив время между прилетом и вылетом
Сайт проанализировал все авиабилеты, проданные во всех городах России за последний год — с 1 июля 2017 по 1 августа 2018.
Вьетнам замыкает первую тройку стран-любимчиков россиян — здесь они проводят в среднем три недели. Вместе с Вьетнамом на третьем месте разместились Индия и Южная Корея.
Стоит отметить, что в первую тройку попали не только страны с дорогими авиабилетами. В Индонезии и на Кубе россияне отдыхают от силы две недели, хотя путешествие в эти страны стоит больше 50 тыс. рублей.
Меньше всего российские туристы тратят на Эстонию — всего четыре дня. Пять дней у них уходит на Финляндию и Беларусь, шесть — на Латвию, семь — на Литву, Словакию, Польшу, Румынию и Швецию.
Источник: РИА-Новости