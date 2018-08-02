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Россияне не хотят уезжать из Вьетнама
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Россияне не хотят уезжать из Вьетнама 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Туристический сервис Tutu.ru определил страны, из которых россиянам не хочется уезжать, сравнив время между прилетом и вылетом
Сайт проанализировал все авиабилеты, проданные во всех городах России за последний год — с 1 июля 2017 по 1 августа 2018.
Вьетнам замыкает первую тройку стран-любимчиков россиян — здесь они проводят в среднем три недели. Вместе с Вьетнамом на третьем месте разместились Индия и Южная Корея.
Открывают список США и Канада, где российские туристы проводят 31 и 29 дней соответственно.
Стоит отметить, что в первую тройку попали не только страны с дорогими авиабилетами. В Индонезии и на Кубе россияне отдыхают от силы две недели, хотя путешествие в эти страны стоит больше 50 тыс. рублей.
Меньше всего российские туристы тратят на Эстонию — всего четыре дня. Пять дней у них уходит на Финляндию и Беларусь, шесть — на Латвию, семь — на Литву, Словакию, Польшу, Румынию и Швецию.
Источник: РИА-Новости
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