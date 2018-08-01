ВЦИОМ прогнозирует перезапуск партийной системы к 2021 году

Перезагрузка и перезапуск партийной системы произойдёт в России в преддверии выборов в Государственную думу , которые состоятся в 2021 году. Об этом сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, выступая в среду перед участниками молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме». Он отметил, что на сегодняшний день одним из основных федеральных трендов является планирование и подготовка к перезагрузке, а также перезапуску российской партийной системы.

«Ближайшие 8-10 месяцев будут ключевыми с точки зрения подготовки и планирования перезагрузки партийной системы», — приводит слова Фёдорова РИА Новости

Глава ВЦИОМ считает, что главными игроками на думском поле являются политические партии и партийная система, которая в настоящее время не готова к думским выборам. Он также отметил, что это коснётся кадров, так как многие из нынешних партийных лидеров уже отработали во главе своих партий отработали несколько сроков вместо одного. Социолог напомнил, что некоторые из них находятся на политической сцене с 1991 года.

По мнению Фёдорова, в следующем году будут формироваться условия и договорённости, которые определят, в каком составе партии пойдут на думские выборы. Как полагает глава ВЦИОМа, до выборов «всё еще десять раз переменится». Однако многие вопросы будут поставлены уже сейчас.