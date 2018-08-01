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Международные инвесторы отказываются от Великобритании из-за Брексита
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Международные инвесторы отказываются от Великобритании из-за Брексита 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Опрос 75 инвесторов из 52 учреждений в 22 разных странах показывает, что только 46% из них намерены поддерживать прежний уровень активности, а 51% планируют замедлиться. И только 3% говорят, что хотят увеличить объём инвестиций в британскую недвижимость. Опрошенные респонденты контролируют имущество на более чем $650 млрд, сообщает Property Week.
Согласно исследованию, Европа по-прежнему остается основной областью внимания для более чем двух третей инвесторов. Другое дело, что покупателей, думающих на перспективу, больше привлекают высокие технологии и «умные» города.
Из-за падения покупательского интереса, в том числе, в результате политической неопределенности, жильё в британской столице дешевеет уже не первый месяц подряд.
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