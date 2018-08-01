Ещё
В «Нафтогазе» рассказали, как остановить строительство «Северного потока — 2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Чего ждать от месяца катастроф, "месть" Земфире и другие события дня
Чего ждать от месяца катастроф, "месть" Земфире и другие события дня

В «Нафтогазе» рассказали, как остановить строительство «Северного потока — 2» 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витенко заявил, что американские санкции могут остановить строительство «Северного потока — 2». Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.
«Это американские санкции или позиция датской стороны. Последняя может отсрочить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию с «Северным потоком — 2». Американские санкции — важный фактор», — сказал Витенко, говоря о способах противостояния строительству российского газопровода.
Не менее важна в этом вопросе и позиция немецкой стороны, заявил он. По словам главы «Нафтогаза», она в последнее время «эволюционирует». Витенко уточнил: немецкие политики должны понять, что «Северный поток — 2» действительно «опасен как для Германии, так и для всей Европы».
Ранее стало известно, что более 60% граждан ФРГ выступают за строительство российского газопровода. Из оказалось 66%. Против высказались всего 23% опрошенных. Это следует из данных опроса социологического института Forsa для телеканалов RTL/n-tv.
Парламентская газета: последние новости
ВЦИОМ: более 70% молодёжи считают значимость высшего образования сильно преувеличенной В России появится цикл телепередач о «точках роста» в регионах России ВЦИОМ: большинство россиян считают продукты с ГМО опасными для человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью256
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов141
Борисову избил известный российский певец21
Порошенко потребовал от России денег309
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей42
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
Чего ждать от месяца катастроф, «месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение