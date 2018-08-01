В «Нафтогазе» рассказали, как остановить строительство «Северного потока — 2»

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витенко заявил, что американские санкции могут остановить строительство «Северного потока — 2». Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle

«Это американские санкции или позиция датской стороны. Последняя может отсрочить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию с «Северным потоком — 2». Американские санкции — важный фактор», — сказал Витенко, говоря о способах противостояния строительству российского газопровода.

Не менее важна в этом вопросе и позиция немецкой стороны, заявил он. По словам главы «Нафтогаза», она в последнее время «эволюционирует». Витенко уточнил: немецкие политики должны понять, что «Северный поток — 2» действительно «опасен как для Германии , так и для всей Европы».