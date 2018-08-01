Минкомсвязи и правительство начали обсуждать введения электронных паспортов 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) приступило к обсуждению с правительством России возможности введения электронного удостоверения личности гражданина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу министерства Константина Носкова.
«Мы сейчас внутри правительства и приглашаем присоединиться к обсуждению парламентариев… Мы все-таки задумываемся о документе, удостоверяющем личность гражданина, нового образца — об электронном удостоверении личности. Это может решить многие проблемы», — рассказал Носков на первом заседании совета по цифровой экономике при Совете Федерации.
Тем временем россияне высказали свое отношение к возможному переходу на электронные паспорта. Оно оказалось неоднозначным. Меньше половины опрошенных россиян высказали недоверие этому документу, однако 45% соотечественников все-таки готовы поменять свой бумажный вариант на цифровой, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Пилотный проект по введению в России электронных паспортов готовился несколько лет. Тем не менее его запуск несколько раз отодвигался.