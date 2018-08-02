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Инфляция в РФ прошла «дно»
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Инфляция в РФ прошла «дно» 

Прайм 2 часа назад
По данным Росстата, недельная инфляция вторую неделю подряд держится на нуле.
При этом среднесуточный темп роста цен впервые с начала года оказался отрицательным, что, впрочем, характерно для конца июля-начала августа (такая сезонность обусловлена окончанием индексации тарифов и началом активного удешевления плодоовощной продукции: так, за прошлую неделю она подешевела на 1,6% н. /н.).
В ближайшие недели мы, скорее всего, начнем наблюдать более выраженную недельную дефляцию. Впрочем, это вряд ли отразится на годовых темпах роста цен: по нашим оценкам, сейчас инфляция в годовом выражении даже немного выросла с прошлой недели (2,4% г. /г.).
Мы полагаем, что по итогам июля ИПЦ составит 2,3-2,4% г. /г.
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