Число готовых принять участие в протестах выросло на 20%

Как докладывают в «Левада-центре» , вероятность массовых протестов с экономическими требованиями впервые с 2009 года превысила 40%-й порог. А готовность принять в них непосредственное участие составила 28%, то есть достигла максимума посткрымского периода. В общем, что-то все-таки точно пошло не так.

А теперь подробности, ибо «Левада-центр» проделал гораздо бо́льшую работу. Итак, 41% респондентов считает, что в их местности сейчас вполне возможны массовые выступления граждан в защиту своих прав и против падения уровня жизни. Еще несколько месяцев назад, в победоносно-выборном марте нынешнего года, таковых было всего 17%. В то же время число людей, считающих подобную движуху маловероятной, за тот же период снизилось с 75% до 54%.

Как мы уже сказали, поучаствовать в событиях готов 28% опрошенных — и это ровно на 20% больше, чем в марте. А тех, кто не вышел бы на улицу все равно, стало на столько же меньше меньше (66% против 86%). Это уже тянет на намеренное создание властями революционной ситуации, потому что случайно или по дурости такое сделать трудно. Особенно если учесть, что состав носителей недурости после выборов практически не изменился.

Подобные выступления с экономическими требованиями, как известно, легко переходят уже в политический протест — и вероятность таких выступлений не исключают 23% респондентов (в марте было 6%). Людей же, исключающих этот поворот событий, опять же стало ощутимо меньше: 72% против 88% в марте. Что до пенсионной реформы, ставшей, по всей видимости, последней каплей, то лично выступить против нее готовы 37% респондентов. Именно столько людей считает, что принятие пенсионных изменений скажется на их жизни резко отрицательно. Столько же уверено, что президент подпишет закон без каких-либо изменений и даже не завернет на доработку; 33% считают, что завернет.

Большинству же — 71% — хотелось бы, чтобы президент принял решение отменить закон. Но мы все с вами недавно слышали его выступление о том, как ему и всем вообще «не нравятся» планируемые изменения. Гарант ясно дал понять, к чему готовиться. Будем готовиться — например, к очередным жестким разгонам массовых акций.