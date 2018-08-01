Каждый четвертый житель ФРГ происходит из семьи мигрантов

Почти четверть населения Германии имеет миграционные корни. По данным Федерального статистического ведомства Германии, за 2017 год доля жителей страны, имеющих в роду иностранцев, возросла до 19,3 миллиона человек. Это почти на 5 процентов больше, чем в 2016 году.

По информации ведомства, иностранное происхождение признается за жителем, если у него или у кого-то из его родителей есть заграничный паспорт.