Ещё
Каждый четвертый житель ФРГ происходит из семьи мигрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Чего ждать от месяца катастроф, "месть" Земфире и другие события дня
Чего ждать от месяца катастроф, "месть" Земфире и другие события дня

Каждый четвертый житель ФРГ происходит из семьи мигрантов 

Российская Газета 4 часа назад
Почти четверть населения Германии имеет миграционные корни. По данным Федерального статистического ведомства Германии, за 2017 год доля жителей страны, имеющих в роду иностранцев, возросла до 19,3 миллиона человек. Это почти на 5 процентов больше, чем в 2016 году.
По информации ведомства, иностранное происхождение признается за жителем, если у него или у кого-то из его родителей есть заграничный паспорт.
На настоящий момент около 13 миллионов жителей переехали в Германию самостоятельно, а не родились здесь. Примечательно, что среди иностранцев, проживающих в ФРГ, у 49 процентов нет германского гражданства. Для сравнения, в 2011 году таких было всего 42 процента. В основном в Германию переезжают турки (2,8 млн), поляки (2,1 млн) и русские (1,4 млн). Также многие переезжают сюда из Казахстана и Румынии.
Российская Газета: последние новости
Володин: Вопрос с пенсионным законодательством нельзя решить на митингах Президент подписал закон о праве россиян снимать с учета мигрантов Три четверти британцев недовольны работой Терезы Мэй на посту премьера
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью256
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов141
Борисову избил известный российский певец21
Порошенко потребовал от России денег309
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей42
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
Чего ждать от месяца катастроф, «месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение