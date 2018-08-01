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Большинство россиян назвали себя патриотами
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Большинство россиян назвали себя патриотами 

News.ru 4 часа назад
Фото: News.ru
Три четверти россиян назвали себя патриотами в ходе опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение». Утвердительно на соответствующий вопрос социологов ответили 77% респондентов.
При этом, говоря о других людях, россияне разошлись во мнениях. Лишь 4% считают патриотически настроенным всё население страны. А 23% заявили, что количество влюблённых в Родину людей вряд ли превышает половину россиян.
Оценивая близкий круг знакомых, друзей и родственников, только 15% назвали их всех патриотами. Остальные в утверждениях были не столь категоричны.
60% респондентов считают нормальным и не предосудительным называть себя патриотом вслух. А треть опрошенных полагают, что людей со столь высокими к Родине чувствами стало больше.
Вместе с тем 64% россиян выразили уверенность, что патриотом можно считать не только тех, кто положительно относится к действиям властей, но и тех, кто настроен критически. Однако настоящий патриот никогда не уедет жить или работать за границу, в этом уверены 51% россиян.
Опрос о патриотических настроениях россиян проводился в 53 регионах России и охватил более сотни городов.
Ранее News.ru сообщал, что многие жители США отметили в себе снижение «индекса гордости» за свою страну.
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