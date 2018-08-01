Большинство россиян назвали себя патриотами

Три четверти россиян назвали себя патриотами в ходе опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» . Утвердительно на соответствующий вопрос социологов ответили 77% респондентов.

При этом, говоря о других людях, россияне разошлись во мнениях. Лишь 4% считают патриотически настроенным всё население страны. А 23% заявили, что количество влюблённых в Родину людей вряд ли превышает половину россиян.

Оценивая близкий круг знакомых, друзей и родственников, только 15% назвали их всех патриотами. Остальные в утверждениях были не столь категоричны.

60% респондентов считают нормальным и не предосудительным называть себя патриотом вслух. А треть опрошенных полагают, что людей со столь высокими к Родине чувствами стало больше.

Вместе с тем 64% россиян выразили уверенность, что патриотом можно считать не только тех, кто положительно относится к действиям властей, но и тех, кто настроен критически. Однако настоящий патриот никогда не уедет жить или работать за границу, в этом уверены 51% россиян.

Опрос о патриотических настроениях россиян проводился в 53 регионах России и охватил более сотни городов.