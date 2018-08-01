Диплом — путь к успеху или лишняя трата времени? Ямальские абитуриенты ждут зачисления в вузы

В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) состоялось приоритетное зачисление на бюджетные места. В частности, на бакалавриат вне конкурса приняли двух абитуриентов — призёров олимпиад. Один из них — выпускник гимназии из Нового Уренгоя Дмитрий Поляков

Новоуренгоец является призером второй степени Олимпиады школьников «Физтех по математике», которая прошла этой весной по инициативе Московского физико-технического института. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление администрации Нового Уренгоя.

Кроме того, в ТИУ закрыли целевой приём: по квотам приняли 40 человек. Заказчиками специалистов в рамках целевого набора выступили компании «Газпром» , «Транснефть-Сибирь», «Транснефть-Восток», администрации городов и районов. Особенность целевого набора этого года — прирост бюджетных мест на специальность «Нефтегазовое дело», их 23 против 16 в прошлом году.

Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. Ямальские абитуриенты ждут сейчас зачисления в вузы разных городов страны, по традиции многие пытаются поступить в Тюмень

Между тем, как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в том, что высшее образование является существенным подспорьем в построении успешной карьеры и осуществлении жизненных целей уверены 63% россиян. Причем их число за последние 10 лет снизилось на 13%. Все больше молодых людей не согласны с тем, что для успешной карьеры необходимо иметь высшее образование. По данным опроса, их число увеличилось с 20% в 2008 году до 47% в 2018 году среди респондентов от 18 до 24 лет, а также с 22% до 46% среди 25 -34-летних.

Все больше опрошенных склонны думать, что значимость диплома вуза зачастую преувеличивают, так как устроить удачно жизнь можно и без него (рост с 45% в 2008 году до 56% в 2018 году). Молодежь от 18 до 24 лет (72%) чаще придерживается той позиции, что в наше время и без диплома можно подняться по карьерной лестнице. Среди 25-34-летних и 35-44-летних также наблюдается положительная динамика — рост с 48% в 2008 году до 66% в этом году, и с 46% до 65% соответственно.

Каждый второй россиянин (51%) опровергает тезис о том, что без высшего образования человек обречен на низкооплачиваемую и непрестижную работу. Среди молодых людей от 18 до 34 лет эта доля выше (66%). Старшее поколение наоборот считает, что без высшего образования на хорошую работу устроиться невозможно. И доля таких людей от 45 лет и старше выросла за последние 10 лет.