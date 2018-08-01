Инфляция в России остается на нулевом уровне

Инфляция в России с 24 по 30 июля составила 0%, потребительские цены с начала года выросли на 2,5%. Об этом говорится в материалах Росстата

Так, за прошедшую неделю пшено подорожало на 1%, куры — на 0,6%, свинина — на 0,3%.

Вместе с тем куриные яйца подешевели на 1,1%, гречневая крупа — на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%: белокочанная капуста стала дешевле на 6,3%, огурцы и помидоры — на 4,4%, картофель — на 2,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Ранее сообщалось, что экономисты за последний месяц пересмотрели свои ожидания по инфляции в России в сторону ускорения.