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Инфляция в России остается на нулевом уровне
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Чего ждать от месяца катастроф, "месть" Земфире и другие события дня
Чего ждать от месяца катастроф, "месть" Земфире и другие события дня

Инфляция в России остается на нулевом уровне 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в России с 24 по 30 июля составила 0%, потребительские цены с начала года выросли на 2,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.
Так, за прошедшую неделю пшено подорожало на 1%, куры — на 0,6%, свинина — на 0,3%.
Вместе с тем куриные яйца подешевели на 1,1%, гречневая крупа — на 0,2%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%: белокочанная капуста стала дешевле на 6,3%, огурцы и помидоры — на 4,4%, картофель — на 2,2%.
Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.
Ранее сообщалось, что экономисты за последний месяц пересмотрели свои ожидания по инфляции в России в сторону ускорения.
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