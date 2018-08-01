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Социологи рассказали, как молодёжь относится к ВУЗам
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Социологи рассказали, как молодёжь относится к ВУЗам 

Аист на крыше 4 часа назад
Фото: Аист на крыше
Представители ВЦИОМ сообщили, как современные россияне относятся к вузам и высшему образованию. Для этого социологи опросили более 1500 резидентов нашей страны в возрасте от 18 лет, сообщает "РИА Новости".
Оказалось, что почти три четверти молодёжи согласились с мнением, что высшее образование не обязательно для успешного продвижения в карьере. Кроме того, большинство молодых россиян заявили, что ценность диплома в обществе сильно завышена.
Примечательно, что их мнение поддержали две трети респондентов старшего поколения. Социологи отметили, что сторонников необходимости высшего образования с каждым годом фиксируется всё меньше.
По мнению представителя ВЦИОМ, статистика говорит о том, что охота россиян за «корочкой» заканчивается, а сформулированное в годы СССР мнение о необходимости высшего образования постепенно сходит на нет.
Фото: Fotolia / PhotoXPress
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