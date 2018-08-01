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Пикапы в России набирают популярность
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Пикапы в России набирают популярность
Вести.Ru
5 часов назад
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Фото:
Вести.Ru
Продажи пикапов в нашей стране за 2018 год выросли сразу на треть. Однако, если лидер сегмента остается неизменным, то борьба за вторую и третью строчки рейтинга популярности идет весьма жестокая.
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