В ЦАР нет россиян в составе организованных туристических групп

"Организованных туристов на территории ЦАР нет. Но есть россияне, которые совершают путешествия самостоятельно по странам мира. Представители туристической отрасли не могут контролировать частные поездки своих соотечественников", — прокомментировал ситуацию он.

Горин отметил, что в Африке расположены такие страны как Тунис Марокко , где с удовольствием отдыхают россияне. Там же находится и Египет