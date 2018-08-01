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Социсследование: Украинцы не верят активистам, но верят волонтерам
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Социсследование: Украинцы не верят активистам, но верят волонтерам 

Украина.ру 5 часов назад
Фото: Украина.ру
Так, в памяти украинцев больше всего остаются благотворительные фонды и волонтерские организации. Сегодня о них знают, соответственно, 35% и 30% людей. Тогда как в 2015 году узнаваемость их была выше — 49% и 51%. В 2016-м году — 35% и 42%, в 2017-м — 39% и 38% соответственно.
Что касается неправительственных и некоммерческих организаций, то люди о них мало знают (6-7%). Как, впрочем, и о гражданских неполитических инициативах (13%).
Эти данные гласят о том, что украинцы больше доверяют волонтерам, чем не доверяют (60% против 26%). Причем доверие в этом году по сравнению с прошлым выросло — в 2017-м соотношение было 53% на 32%.
К общественным же организациям граждане, относятся почти ровно — 45% доверия на 35% недоверия в 2018-м году по сравнению с показателями 43% на 38% в прошлом году.
Меньше всего граждане Украины доверяют отдельным активистам и членам неформальных объединений активистов. Причем в 2017-м году им больше недоверяли, чем доверяли (35% доверия на 42% недоверия), но в текущем году ситуация чуть-чуть улучшилась (40% доверия на 39% недоверия%).
«Результаты опроса показывают, что уровень доверие ко всем типам организаций постепенно растет, потому что люди разуверились в гражданских публичных институтах, институтах власти, в политических партиях и политических лидерах. И логично, что они ищут тех, кому они больше всего могут доверять», — cообщила в этой связи менеджер стратегического коммуникаций и исследований программы содействия общественной активности «Присоединяйся!», (USAID) Юлия Курнишова.
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